De Laurentiis saluta Sarri con tweet

ROMA, 23 MAG - ''Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio. Aurelio De Laurentiis'': così con un tweet sul suo profilo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis saluta di fatto Maurizio Sarri mentre sono in dirittura d'arrivo le trattative per portare Carlo Ancelotti sulla panchina partenopea.