Inter: Spalletti, sono felicissimo

MILANO, 23 MAG - "Sono molto felice, felicissimo perché siamo dove volevamo essere da tanto tempo - ha spiegato Spalletti all'uscita della sede -. Tocchiamo il paradiso con un dito". Sono le parole di Luciano Spalletti al termine di un incontro con cui il tecnico dell'Inter e la società nerazzurra hanno messo a punto gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale. Spalletti ha incontrato oggi i vertici della società nerazzurra, Antonello, Ausilio, Gardini e Steven Zhang, in un incontro durato circa quattro ore. Il rinnovo contrattuale ora sembra più di una formalità per il tecnico.