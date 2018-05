Mancini, ritorno Ancelotti è importante

FIRENZE, 24 MAG - "Sono contento per Ancelotti e il suo ritorno in Italia in un grande club come il Napoli: questa cosa è bella e sarà importante anche per il nostro campionato". Roberto Mancini ha commentato così l'ingaggio da parte della società partenopea del tecnico emiliano, fra l'altro candidato a suo tempo anche per la panchina della Nazionale. Con l'arrivo di Ancelotti lascia il Napoli dopo tre anni Maurizio Sarri accostato anche allo Zenit San Pietroburgo, ultima squadra allenata proprio da Mancini. "Io lì sono stato bene e ho vissuto una bellissima esperienza, dipenderà da lui", ha chiosato Mancini.