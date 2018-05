Donne: ricorso Lega dilettanti a Tfn

ROMA, 24 MAG - La Lega nazionale dilettanti (Lnd) ha presentato al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare - il ricorso contro l'inquadramento nella Figc della Divisione calcio femminile a partire da luglio. In particolare, il ricorso depositato è "avverso la delibera del commissario straordinario della Figc pubblicata il 3 maggio e relativa "all'inquadramento, a decorrere dall' 1 luglio 2018, della Divisione calcio femminile, per le attività del Dipartimento calcio femminile, nella Figc, delegando alla Lnd, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del Campionato interregionale di calcio femminile". "L'intero Consiglio direttivo della Lega mi ha chiesto di impugnare in tutte le sedi la delibera - dichiara il presidente Lnd, Cosimo Sibilia - che, di fatto, oltre a sottrarre senza il preventivo consenso della Lega un'attività da sempre gestita, costituisce un mancato riconoscimento degli sforzi profusi in tutti questi anni dalla Lnd per lo sviluppo e la diffusione del calcio femminile".