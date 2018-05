D.Luiz può liberare Sarri verso Chelsea

LONDRA, 24 MAG - Tra Maurizio Sarei e il Chelsea c'è di mezzo David Luiz, che Aurelio De Laurentiis ha chiesto dal club inglese come contropartita tecnica. Nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti, Sarri resta sotto contratto con il Napoli, che pretende il pagamento della clausola rescissoria (circa nove milioni di euro) per liberarlo. Ma la rescissione del contratto diverrebbe automatica qualora il Chelsea cedesse a titolo gratuito il difensore brasiliano. Secondo il Daily Express è stato lo stesso Ancelotti ad indicare David Luiz come prima pedina per rinforzare la difesa azzurra.