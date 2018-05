Mondiali:ministro, tifosi sono al sicuro

MOSCA, 25 MAG - "Spero che le forze dell'ordine inglesi si interessino a questa informazione", ha commentato il ministro dello Sport russo, Pavel Kolobkov, in risposta alle dichiarazioni dei tifosi inglesi intenzionati a scatenare "la terza guerra mondiale" durante la Coppa del mondo. Lo riporta Interfax. Il ministro ha poi aggiunto che tutti i "bravi tifosi" potranno sentirsi pienamente al sicuro in Russia. "Ma se qualcuno è intenzionato a infrangere la legge, ci penseranno le forze dell'ordine e i servizi di sicurezza a occuparsene" ha continuato. Le minacce di alcuni hooligan inglesi sono apparse il 21 maggio sul tabloid The Daily Star.