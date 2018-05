Criscito, calcioscommesse ferita aperta

FIRENZE, 25 MAG - ''Nessuna voglia di rivincita ma di quanto accaduto nel 2012 è rimasta una cicatrice che non andrà mai via. Ora però guardo avanti''. Così Domenico Criscito tornato in Nazionale a 6 anni dalla vicenda del calcioscommesse che gli costò la partecipazione agli Europei. Una vicenda in cui poi è stato prosciolto anche se la ferita è ancora aperta. ''Ogni volta che vengo qui tornano i brutti ricordi - ha detto il difensore che ha lasciato lo Zenit San Pietroburgo per chiudere la carriera nel suo amato Genoa - ma tutto fa parte della vita e grazie alla mia famiglia e a chi mi ha voluto bene sono cresciuto e ho fatto cose importanti. Ringrazio Mancini che mi ha fatto capitano dello Zenit e mi ha richiamato in azzurro, voglio ripagare la sua fiducia, lui è un grande allenatore, l'uomo giusto per far ripartire la Nazionale''.