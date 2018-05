Milan: Fassone, senza coppe meno budget

MILANO, 25 MAG - "La sentenza Uefa non sarà così determinante per il mercato, ma se, nello scenario peggiore, il Milan dovesse essere escluso dalle coppe, il budget per gli acquisti sarà ridotto". Lo dice l'ad del Milan Marco Fassone al termine del CdA. "Senza coppe - prosegue - ci sarebbe sicuramente un decremento del fatturato di cui dovrei tenere conto per le spese di questa estate. Il fatto che non ci sarà attività in entrata o in uscita sul mercato nei prossimi 10/15 giorni non è però collegata alla sentenza Uefa". "Abbiamo rassicurato allenatore e squadra - ammette Fassone, confermando la volontà di non smantellare la rosa - la maturità del gruppo è eccellente".