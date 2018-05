Maxi-schermo a Jesi per prima ct Mancini

JESI (ANCONA), 25 MAG - Maxischermo al Teatro Pergolesi di Jesi per salutare il debutto sulla panchina azzurra del tecnico jesino Roberto Mancini, nuovo ct della Nazionale. 'Mancini: atto primo' è il nome dell'iniziativa ad ingresso libero, promossa dal Comune per il 28 maggio in occasione della partita Italia-Arabia Saudita. Sarà presente alla serata, a cui collabora la Fondazione Pergolesi Spontini, anche Aldo Mancini, padre di Roberto. "Credo sia una bella iniziativa che Roberto Mancini merita - ha sottolineato il sindaco Massimo Bacci - e che sono certo incontrerà il consenso dei cittadini. Al di là delle capacità tecniche, mi piace sottolineare di Roberto le belle qualità di una persona sempre legata a Jesi e disponibile ogni qualvolta ne capiti l'occasione. Aprire per lui il teatro è un piccolo omaggio che vogliamo fargli, insieme al più grande in bocca al lupo per il prestigioso incarico alla guida della Nazionale italiana".