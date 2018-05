Intger, Martinez in sede per contratto

MILANO, 25 MAG - Lautaro Martinez è praticamente un giocatore dell'Inter. Il 20enne attaccante argentino del Racing Avellaneda, sbarcato a Milano nella giornata di ieri, ha svolto oggi le visite mediche di rito presso il Coni e la clinica Humanitas di Rozzano. In seguito si è recato nella sede della società nerazzurra per firmare il nuovo contratto, accompagnato dal ds del Racing Diego Milito. ''È un calciatore forte, importantissimo in prospettiva'', il commento di Spalletti su Lautaro Martinez. L'Inter pagherà al Racing circa 20 milioni di euro, mentre Martinez, che dovrebbe vestire la maglia numero 10, firmerà un contratto quinquennale. L'acquisto dell'attaccante classe '97 dovrebbe diventare ufficiale solo dopo l'1 luglio per le esigenze di bilancio del club nerazzurro in chiave financial fair play. Si tratta del terzo colpo per l'Inter per la stagione 2018/19, dopo gli acquisti a parametro zero di Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah. Resta invece da risolvere il rebus Icardi: le trattative per il rinnovo continuano.