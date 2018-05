Champions: Klopp, Salah pieno d'energia

ROMA, 25 MAG - "Salah fa il Ramadan? La religione è una questione privata. È tutto ok, io vedo Momo pieno di energia". Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, risponde a una domanda sul digiuno fino al tramonto della sua 'stella', musulmano praticante, nonostante domani ci sia la finale di Champions contro il Real Madrid. Ma Salah, se il Liverpool vincerà, è da Pallone d'Oro? "Questo non è importante per un allenatore - risponde il tecnico dei Reds -. Vedremo se Salah potrà vincerlo, ma sicuramente è un calciatore con un fantastico potenziale, che ha fatto una stagione incredibile. Nelle prossime stagioni dimostrerà se può ripetersi o meno, raggiungendo i livelli di Messi e Cristiano Ronaldo".