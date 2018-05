Udinese, Tudor via,ora ipotesi Prandelli

TRIESTE, 25 MAG - Manca ancora l'ufficialità ma con ogni probabilità Igor Tudor non sarà l'allenatore dell'Udinese la prossima stagione. Il divorzio tra il club friulano e il tecnico croato, subentrato a Oddo a quattro giornate dal termine del campionato, era nell'aria da qualche tempo. Nonostante l'obiettivo salvezza centrato all'ultima partita di campionato con sette punti in quattro gare, la dirigenza bianconera avrebbe già deciso di non proseguire l'avventura con il tecnico croato. La notizia trova conferma da fonti vicine alla società. Nei prossimi giorni dovrebbe essere scelto anche un nuovo direttore sportivo. Non trova invece al momento conferma l'ipotesi, circolata nelle ultime ore, che la guida tecnica venga affidata all'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli, ipotesi che rimane comunque valida.