Champions: Zidane sceglie Benzema

ROMA, 26 MAG - Real Madrid a Kiev con Karim Benzema al centro dell'attacco e Gareth Bale in panchina. Il tecnico dei campioni d'Europa in carica Zinedine Zidane ha risolto così il dubbio di formazione che aveva per la finale di Champions che la sua squadra sta per giocare a Kiev contro il Liverpool. Per il resto tutto confermato, con Isco alle spalle delle due punte e difesa e centrocampo titolari. Nessuna sorpresa nel Liverpool, con Klopp che schiera dall'inizio gli stessi che avevano giocato a Roma contro i giallorossi.