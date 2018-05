A Tardelli "Premio Carlo De Gaudio"

ROMA, 27 MAG - E' stato Marco Tardelli, uno dei protagonisti della vittoriosa finale mondiale dell'82, ad aggiudicarsi la prima edizione del "Premio Carlo De Gaudio" dedicato alla memoria del dirigente sportivo napoletano che era a capo della spedizione azzurra in Spagna. La consegna avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà mercoledì 30 alle 11,30 sulle terrazze delle Arcate in via Aniello Falcone. Il Premio, fortemente voluto da un gruppo di amici di Carlo De Gaudio, sarà consegnato dai figli Chamtal e Ugo. Un altro dei premi, creati appositamente dall'artista napoletano, Lello Esposito, sarà consegnato al giornalista Mimmo Carratelli, editorialista del Mattino. Interverranno, Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, Giancarlo Abete, ex Presidente Figc, Cosimo Sibilia Presidente LND, Raffaele Pagnozzi, ex Segretario Generale Coni e Corrado Ferlaino, ex presidente Società Sportiva Calcio Napoli. (ANSA)