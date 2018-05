Giancaspro, ne usciremo a testa alta

BARI, 27 MAG - "Ne usciremo tutti a testa alta". "Sull'appello non faccio previsioni. Mi auguro che non si giochi a Cittadella. L'esito finale? Dipende dalla serenità con la quale il collegio giudicante guarderà le carte. Questa serenità è stata tolta al collegio di primo grado. C'è qualcuno che non ha voluto giocare ad armi pari, questo è il biasimo che faccio ad alcuni miei colleghi": con una conferenza stampa fiume al San Nicola il presidente del Bari, Cosmo Giancaspro, ha commentato la querelle legata alla penalizzazione (-2) che il Tribunale federale ha decretato per il club, in un contesto che ha visto il rinvio deI play off della serie B. I pugliesi hanno annunciato che il provvedimento sarà appellato dai legali. "Non è scritto da nessun parte che questo caso doveva determinare una penalizzazione nel campionato in corso - ha aggiunto il presidente - Il Bari non ha commesso nessun errore".