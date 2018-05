Neymar, io al Real?non ne parlo,cavolate

RIO DE JANEIRO, 27 MAG - "Io al Real Madrid? Sono cavolate, non vale la pena di parlarne. Adesso mi concentro solo sulla nazionale". Così Neymar, all'uscita dal Museo della Selecao a Rio, ha risposto a una domanda su un suo possibile futuro 'merengue'. Il giocatore ha visitato la struttura della Cbf prima di partire per Londra, dove il Brasile giocherà in amichevole. Poi O Ney ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio. "Fisicamente sto bene - ha detto Neymar -. Ho ancora qualche fastidio ma niente che possa condizionarmi. Non sono al 100%, ma c'è tempo prima del giorno del nostro esordio". Che farà il Brasile in Russia? "Vedo il Brasile al top - ha risposto -. Come dice Tite, andremo lì per vincere". Successivamente Neymar ha postato sui social una sua foto mentre guarda la vetrina con le Coppe vinte nel 1994 e nel 2002, con questo commento: "la camminata è cominciata, e ti sto venendo incontro. So che avrò molte difficoltà, ma farò l'impossibile per averti fra le mie mani. Verso la gloria, verso l'Hexa!".