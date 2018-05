Cambiasso diventa assistente ct Pekerman

ROMA, 28 MAG - La Colombia, in ritiro premondiale a Milanello, ha un nuovo assistente allenatore. Allo staff tecnico guidato dal ct Josè Pekerman, argentino, si è infatti aggiunto l'ex interista Esteban 'Cuchu' Cambiasso, che vive a Milano e, fino a ieri, era commentatore televisivo per Sky. Ora però Cambiasso ha l'opportunità di vivere l'esperienza di un altro Mondiale, anche se non da calciatore, e non si è fatto sfuggire l'occasione. Ha già 'diretto i lavori', assieme a Pekerman, nella seduta di ieri e da oggi fa parte del gruppo della nazionale colombiana a tutti gli effetti. La Colombia giocherà venerdì 1 giugno un'amichevole a Bergamo contro l'Egitto di un altro ex interista, il ct Hector Cuper. Inutile dire che Momo Salah non potrà essere in campo dopo l'infortunio patito nella finale di Champions.