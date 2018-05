ROMA, 28 MAG - Esordio vincente per il neo ct azzurro Roberto Mancini: l'Italia ha infatti battuto 2-1 l'Arabia Saudita nell'amichevole giocata questa sera a San Gallo, in Svizzera. A segno Balotelli - tornato in nazionale dopo i mondiali brasiliani - nel primo tempo e nella ripresa Belotti. Al Shehri accorcia le distanze approfittando di un errore di Zappacosta.