F1: Benetton, la Mercedes è imbattibile

TRIESTE, 29 MAG - "Io penso che Vettel sia un grande pilota, forse il migliore, la macchina però ancora non lo è, speriamo possa migliorare, però la Mercedes è imbattibile". Luciano Benetton, a margine della mostra "Join the dots / Unire le distanze", a Trieste, commenta così il secondo posto di Sebastian Vettel a Montecarlo. Dovesse tornare in Formula Uno, l'imprenditore dice che punterebbe sui giovani e fornisce il profilo di alcuni piloti "pericolosi, nel senso che non portano a casa la macchina tutte le domeniche, ma regalano emozioni"; gli viene fatto il nome di Max Verstappen, e Benetton sorride ricordando anche i trascorsi con Jos Verstappen, papà di Max, in Benetton nel 1994 con due terzi posti in Ungheria e in Belgio.