Cagliari: Maran in pole per la panchina

CAGLIARI, 29 MAG - Niente De Zerbi. E ora per la panchina del Cagliari è corsa a due tra Maran, esonerato dal Chievo a poche giornate dalla fine del campionato, e Juric, ex Crotone e Genoa. Più indietro invece Nicola, il tecnico che due stagioni fa fu protagonista di una clamorosa salvezza in A con il Crotone. Maran e Juric però sono decisamente in pole. Anche perché il loro calcio corrisponde alle caratteristiche accennate appena sei giorni fa dal diesse Marcello Carli: aggressività e atteggiamento offensivo sulla falsariga delle ultime tre gare del torneo appena concluso. L'ex direttore sportivo dell'Empoli sta valutando a Milano profili e situazioni insieme al presidente Tommaso Giulini: il verdetto è atteso per i prossimi giorni. E comunque entro domenica. Tra Maran e Juric il primo sembra favorito. Con il suo Chievo il modulo preferito era il 4-3-1-2 rispolverato nelle ultime tre giornate proprio da Lopez: anche questo potrebbe far pendere la bilancia dalla sua parte.