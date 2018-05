'Milan? Ho idea ma aspettiamo eventi'

MILANO, 29 MAG - "Io un'idea me la sono fatta, ma a questo punto aspettiamo gli eventi e vedremo". Lo ha detto Paolo Maldini, storico capitano del Milan che oggi ha ricevuto dalla Regione Lombardia il premio Rosa Camuna, parlando delle difficoltà societarie del club rossonero. "Ci sono sempre alti e bassi nella vita e nello sport in qualsiasi campo, l'importante è aver sempre in mente come si è arrivati al successo e molte volte bisogna cambiare le cose e ripartire. In questo momento si fa un pochino fatica, vedremo", ha aggiunto.