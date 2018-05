Azzurri, capitan Bonucci lascia ritiro

FIRENZE, 30 MAG - Leonardo Bonucci lascerà questa sera il ritiro della Nazionale, a Coverciano, per un impegno personale di cui aveva già nei giorni scorsi informato il ct Mancini. Il neo capitano azzurro si riaggregherà al gruppo domani sera direttamente a Nizza dove insieme ai compagni affronterà venerdì in amichevole la Francia. Intanto all'allenamento pomeridiano, l'unico in programma in questa giornata, ha partecipato il gruppo al completo, compresi Balotelli e Pellegrini che avevano accusato qualche acciacco in occasione dell'amichevole di due giorni fa con l'Arabia Saudita.