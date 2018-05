Zanetti, vogliamo continuare con Icardi

MILANO, 31 MAG - ''Quando si ha in squadra un grande giocatore come Mauro Icardi, è normale che arrivino molte richieste. Ma non siamo preoccupati: vogliamo continuare con lui''. Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti interviene così sul futuro di Mauro Icardi, capitano nerazzurro. ''Noi siamo contenti di Mauro e Mauro è contento dell'Inter - ha proseguito Zanetti a margine della presentazione della partnership tra i nerazzurri e MasterCard -. Deve stare tranquillo, ha dimostrato quanto tiene alla nostra maglia. È un punto di riferimento e lo vogliamo con noi''.