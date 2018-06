Spal, Borriello verso l'addio

FERRARA, 1 GIU - La Spal e Marco Borriello stanno per dirsi addio. L'attaccante non si è mai integrato, giocando poco. Ha un altro anno di contratto, ma il club sta trattando con i legali del giocatore per una risoluzione consensuale dell'intesa. La prossima settimana il probabile addio. Dopo la conferma dell'allenatore Leonardo Semplici, il presidente Walter Matteoli ha annunciato che ogni operazione di mercato sarà condivisa con Semplici. La Spal, chiarisce il presidente, "non ha necessità di vendere". Nemmeno Lazzari, possibile uomo mercato. La società punta a trattenerlo (a dispetto delle avances di Atalanta e Torino) e la prossima settimana gli offrirà un adeguamento economico. Le prime operazioni biancazzurre saranno i riscatti di Gomis, Salamon e Paloschi. Probabile quello di Viviani, in fase di riflessione col Napoli la posizione di Grassi (la Spal può riscattarlo per 8 milioni, controriscatto partenopeo a 8,5). Difficile la permanenza di Bonazzoli.