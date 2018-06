ROMA, 1 GIU - Venerdì 8 giugno, alle 11,30 e alle 13,30, è stata convocata l'Assemblea della Lega di Serie A con i seguenti argomenti all'ordine del giorno: verifica dei poteri; comunicazione del presidente; licenza dei diritti audiovisivi per le dirette a pagamento della Serie A sul territorio italiano per il periodo 2018/21. Appuntamento a Milano, nella sede di via Rosellini.