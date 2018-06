Mondiali:23 Russia,c'è 38enne Ignasevich

MOSCA, 3 GIU - Dzagoev e Cheryshev ce l'hanno fatta: il ct della Russia Stanislav Cherchesov li ha inclusi nella lista dei 23 convocati per il Mondiale di casa. Proprio Cheryshev, che gioca in Spagna nel Villarreal è uno dei due 'stranieri': l'altro è il portiere Vladimir Gabulov, che gioca in Belgio nel Bruges. I tedeschi Roman Neustaedter e Konstantin Rausch non sono riusciti a evitare il taglio, mentre c'è il brasiliano Mario Fernandes, che a suo tempo aveva detto no alla Selecao. A 38 anni Sergei Ignashevich sarà uno dei più anziani del Mondiale. Ci sono poi i gemelli Anton e Alexei Miranchuk.- portieri: Igor Akinfeev, Vladimir Gabulov, Andrei Lunyov;- difensori: Mario Fernandes, Vladimir Granat, Sergei Ignashevich, Fyodor Kudryashov, Ilya Kutepov, Andrei Semyonov, Igor Smolnikov;- centrocampisti: Denis Cheryshev, Alan Dzagoev, Yuri Gazinsky, Alexander Golovin, Daler Kuzyaev, Anton Miranchuk, Alexander Samedov, Alexander Yerokhin, Yuri Zhirkov, Roman Zobnin;- attaccanti: Artyom Dzyuba, Alexei Miranchuk, Fyodor Smolov.