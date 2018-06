Mondiali: Germania, fuori Sané e Leno

FRANCOFORTE, 4 GIU - Vincere la Premier League con il Manchester City ed essere votato miglior giovane giocatore dell'anno non è bastato a Leroy Sané per guadagnarsi la convocazione ai prossimi Mondiali. Il ct della Germania Joachim Loew ha escluso l'ala, 22 anni, dalla lista dei 23 che difenderanno il titolo conquistato in Brasile quattro anni fa. Sono fuori anche il portiere Bernd Leno, il difensore Jonathan Tah (entrambi del Bayer Leverkusen) e l'attaccante Nils Petersen (Friburgo). La Germania gioca la prima partita del Gruppo F contro il Messico, il 17 giugno. Quindi affronterà Svezia e Corea del Sud. - Portieri: ter Stegen, Neuer, Trapp. - Difensori: Hummels, Boateng Kimmich, Hector, Ruediger, Suele Plattenhardt, Ginter. - Centrocampisti: Kroos, Thomas Mueller, Reus, Khedira, Ozil, Draxler, Gundogan, Goretzka, Rudy, Brandt. - Attaccanti: Gomez, Werner.