Mondiali: Snai, sfida tra videomaker

ROMA, 4 GIU - "Una ti ha tradito? Ama tutte le altre". La metafora dell'innamorato deluso è il 'tormentone' scelto da Snaitech per la campagna di advertising studiata in occasione dei prossimi Mondiali. La "traditrice" è la Nazionale Italiana, le "altre" sono le 32 squadre che a partire dal 14 giugno animeranno in Russia la competizione calcistica più importante del mondo. Un ragazzo che regge un grande cuore con la scritta "Ai Mondiali le amo tutte" sarà il claim della campagna, che sarà declinata su stampa, tv, grandi siti, e radio (soprattutto Radio 105, emittente dei Mondiali). A conferma della strategia social e digital targata Snaitech per questi campionati del mondo, è stata lanciata in parallelo una call to action su Userfarm: obiettivo, sfidare gli oltre 120.000 videomaker della piattaforma a realizzare una clip che dimostri come questo Mondiale, nonostante l'assenza degli Azzurri, possa essere unico ed emozionante.