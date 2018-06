Mondiali: pub Londra,via bandiere Arabia

LONDRA, 4 GIU - Migliaia di pub londinesi hanno deciso di non esporre la bandiera dell'Arabia Saudita durante i Mondiali dopo le vibranti proteste di alcuni fedeli musulmani. Come da tradizione nel Regno Unito, i locali che trasmettono le partite del mondiale espongono al loro esterno le bandierine delle nazioni partecipanti, e dunque anche dello stato arabo. Ma la bandiera dell'Arabia Saudita è considerata sacra per via della shahada, una scritta bianca su sfondo verde, sottolineata da una spada. Una vera e propria dichiarazione di fede islamica che recita: "Non c'è Dio all'infuori di Allah, e Maometto è il suo profeta". Da qui le proteste di alcuni fedeli musulmani che non vogliono veder associato il proprio vessillo a locali dove si vende e consuma alcol. La catena Brewers Greene King, che gestisce più di tremila pub, si è scusata, decidendo di rimuovere le bandierine dell'Arabia Saudita dalle sue decorazioni, mantenendo però quelle di altre nazioni islamiche, come Iran, Egitto, Senegal, Marocco e Tunisia.