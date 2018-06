Mazzola, sì a Balotelli capitano

ROMA, 4 GIU - Balotelli capitano dell'Italia "mi piace". C'è anche una vecchia bandiera del calcio italiano come Sandro Mazzola, tra i fautori della fascia a 'SuperMario". "Vuole fare, è tosto, mi piace molto ed è migliorato anche dal punto di vista professionale, è cresciuto", dice Mazzola, ospite del programma 'Un Giorno da Pecora' di Radio Rai 1 dove parla anche di nazionale e della 'sua' Inter. "In nazionale abbiamo un problema coi giovani, che non giocano più a calcio, poi abbiamo tanti stranieri. Bisogna ricominciare ad allenare i giovani con uno spirito diverso, ci vorranno due o tre anni se si cominciasse a fare sul serio". Quanto al ventilato scambio Icardi-Higuain più 50 milioni da parte della Juve, Mazzola è netto: "Ma quale scambio, Icardi non si tocca. 50 milioni sono tanti soldi ma quelli forti vanno tenuti, altrimenti non si cresce mai".