Da Argentina a Germania, quanti dubbi

ROMA, 5 GIU - I Mondiali di calcio in Russia si avvicinano e gli schieramenti delle big prendono forma. C'è chi è ancora in cerca dello schema migliore e chi degli uomini. Il ct spagnolo Julen Lopetegui, per esempio, nell'attesa di recuperare Carvajal in difesa, deve risolvere il problema-centravanti, con tre uomini a caccia di una maglia da titolare: sono Diego Costa, Iago Aspas e Rodrigo Moreno. Tre profili tecnici diversi per un ruolo determinante in una squadra. La Francia di Deschamps ha la spina Dembelé, con Thauvin, Lemar e persino Fekir che insidiano il suo ruolo da titolare sulla fascia. Nell'Argentina il dualismo fra Higuain e Aguero, con il 'Kun' in gol contro il Cile e lo juventino a bocca asciutta, rischia di togliere il sonno al ct Sampaoli. E se decidesse Messi? Il quesito più complicato ce l'ha Joachim Loew, ct campione del mondo con la Germania, che deve decidere chi schierare fra i pali fra Neuer e Ter Stegen, dopo il pieno recupero del portiere del Bayern, fermo da diversi mesi.