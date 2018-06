Areola del PSG è obiettivo del Siviglia

ROMA, 5 GIU - Alphonse Areola, che difende i pali del Paris Saint-Germain, è uno dei nomi sui quali punterebbe il Siviglia nel prossimo calciomercato. Lo scrive il giornale Marca. Joaquín Caparrós, nuovo direttore sportivo della squadra andalusa, ha recentemente confermato la propria fiducia in Sergio Rico, ma questo non escluderebbe alcuna ipotesi di nuovi e possibili ingaggi. Oltre al francese Areola, nella lista del candidati per la porta, ci sarebbe anche il marocchino Bono, che il nuovo allenatore Pablo Machin conosce molto bene dai tempi del Girona.