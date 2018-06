Mondiali: muro 6 metri per Inghilterra

MOSCA, 6 GIU - Il centro di allenamento dell'Inghilterra durante i Mondiali verrà recintata da un muro alto sei metri, su richiesta della nazionale inglese. Lo ha annunciato Pavel Belov, assessore allo sport di San Pietroburgo, la città dove risiederà la nazionale inglese. Lo riporta la Tass. La recinzione, non prevista dal regolamento Fifa, dovrebbe servire a nascondere gli allenamenti dagli sguardi dei passanti. La richiesta dell'Inghilterra è stata fatta sullo sfondo delle recenti tensioni tra Inghilterra e Russia in seguito all'avvelenamento dell'ex spia Skripal. Le autorità britanniche hanno messo in guardia i cittadini inglesi contro possibili aggressioni da parte degli ultras Russi durante i Mondiali.