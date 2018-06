P.S.Berlusconi,papà dietro Elliott?Falso

COLOGNO MONZESE (MILANO), 7 GIU - "Cosa penso delle voci che dicono ci sia mio padre dietro a Elliott nell'affare Milan? È una barzelletta, fa ridere per non dire altro, se non peggio. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole". Lo dice l'ad e vice presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, a margine della presentazione dei palinsesti per i Mondiali di Russia. "Non parlo con mio padre di Milan da mesi - aggiunge -. La possibile esclusione delle coppe? Non ho un pensiero così formato. È una situazione difficile per il Milan come per altri ambiti del nostro Paese. Il Milan deve ripartire da Gennaro Gattuso - precisa poi Pier Silvio - ha fatto un ottimo lavoro. Io ho sempre questo giudizio che è a metà tra il livello tecnico e ciò che fanno in campo e la persona, non ci posso fare niente: è così, fa parte di ciò che era il nostro Milan. Gattuso è un ottimo tecnico e una grandissima persona".