Mondiali, Germania lascia l'Alto Adige

BOLZANO, 7 GIU - La nazionale tedesca ha terminato nel tardo pomeriggio il suo ritiro premondiale in Alto Adige. Per due settimane la squadra guidata dal ct Joachim Loew si è preparata ai mondiali 2018 nel centro sportivo 'Maso Ronco' ad Appiano, alle porte di Bolzano. Oltre 200 giornalisti, soprattutto tedeschi, hanno seguito giorno per giorno i preparativi della squadra campione del mondo in carica. Nonostante l'inattesa sconfitta nell'amichevole contro l'Austria, sabato scorso a Klagenfurt, alla Germania non manca l'ottimismo, anche grazie all'ultimo ranking mondiale che vede i ragazzi di Loew in prima posizione con 1558 punti, davanti al Brasile (1431), Belgio (1298), Portogallo (1274) e l'Argentina (1241).