Pugilato:DeLaurenti passa a quarti 54 Kg

ROMA, 7 GIU - L'Asics Arena di Sofia è il ringside dell'edizione 2018 degli Europei Elite Femminili, le cui finali sono in programma il 12 giugno le azzurre oggi sul ring dell'Asics Arena in questa che è la terza giornata della competizione: vittoria per la 54 Kg deLaurenti, che sconfigge per 5-0 la spagnola Garcià e si qualifica per i quarti in cui il 9 sfiderà la bielorussa Apanasovich. Sconfitta per Irma Testa, superata per 5-0 dalla finlandese Poktonen negli ottavi di categoria. Vince e convince la Canfora che infligge un 4-1 all'inglese Ryan e vola nei quarti 69 Kg dove il 9/6 se la vedrà con la francese Sovinco. Da sottolineare che la Canfora si è anche conquistata il pass per i Giochi Europei del prossimo anno. "Grandissimo Match - queste le parole di Coach Renzini - della Canfora che ha vinto imponendo un ritmo pazzesco all'inglese. Ottima la prova della DeLaurenti che conquista i quarti superando la spagnola sia tatticamente che tecnicamente''.