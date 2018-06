Juve: Perin firma, contratto 4 anni

TORINO, 8 GIU - Mattia Perin ha firmato con al Juventus un contratto per quattro anni. Al Genoa andranno 12 milioni di euro, incrementabili di altri 3. "Ci sono treni che passano una sola volta nella vita: non potevo rifiutare la Juventus" sono le prime parole da bianconero del portiere, che nel pomeriggio ha terminato le visite mediche al J medical. "C'è tanto entusiasmo, arrivo in punta di piedi - dichiara il portiere nell'intervista pubblicata sul sito della società -. Ho tanto da imparare però e spero di poter dare il mio contributo alla causa quest'anno dando una mano quando serve, mi farò trovare pronto". "C'è stato un forte interesse della società, - prosegue Perin .- quando mi hanno contattato attraverso il mio agente ho detto di sì. Mi sento pronto, ho attraversato periodi difficili, infortuni, che mi hanno dato l'equilibrio, mi hanno fatto diventare uomo: arrivo qui nell'età più giusta".