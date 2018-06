3-0 al Portogallo, azzurre al Mondiale

FIRENZE, 8 GIU - L'Italia femminile di calcio ha battuto 3-0 il Portogallo e si è qualificata con un turno di anticipo al Mondiale che si terrà in Francia nell'estate dell'anno prossimo. L'ultima partecipazione azzurra alla fase finale del torneo iridato risaliva all'edizione negli Stati Uniti del 1999. La vittoria sul Portogallo ha reso ininfluente l'ultimo incontro del girone, in programma il 4 settembre in casa del Belgio. Sette vittorie su sette il ruolino di marcia delle azzurre guidate dal Ct Milena Bertolini, che nelle qualificazioni hanno realizzato 18 reti, subendone appena due. Autrici dei gol di questa sera Girelli, Salvai e Bonansea. L'attaccante della Juventus ha anche colpito una traversa.