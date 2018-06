Mondiali: Argentina, Perez per Lanzini

ROMA, 9 GIU - E' il centrocampista del River Plate Enzo Perez il giocatore prescelto dal ct dell'Argentina Jorge Sampaoli, per sostituire Manuel Lanzini. Il trequartista del West Ham ha subito ieri in allenamento la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, dicendo addio all'avventura Mondiale. Lanzini era stato chiamato al posto di Diego Perotti, trovando spazio nella rosa dei 23 per la Russia e l'incidente aveva dato qualche speranza al giallorosso, e anche all'ex romanista Erik Lamela. Sampaoli non è però tornato sui suoi passi e ha preferito richiamare l'esperto 32enne, che è nel giro della nazionale dal 2009 e che nel 2014 in Brasile era in campo nella finale contro la Germania. L'annuncio della convocazione è stato dato dalla Federazione argentina con un tweet. Perez si unirà alla 'Seleccion' direttamente in Russia.