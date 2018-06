Mondiali: Kolarov, Serbia sarà motivata

BELGRADO, 11 GIU - La Nazionale serba di calcio è partita oggi per la Russia dove parteciperà al Mondiale che si apre giovedì. Parlando con i giornalisti nell'aeroporto di Belgrado, il capitano Aleksandar Kolarov ha sottolineato che la squadra è molto motivata e desiderosa di ottenere un buon risultato nel torneo iridato. "Grazie per il calore che ci mostrate, questa è la prova di quanto la Serbia ami il calcio e creda in noi. Tutto ciò è per noi un vento alle spalle e un incoraggiamento a fare bene", ha detto Kolarov, ai tanti tifosi e al personale dell'aeroporto giunti per salutare la squadra in partenza. La Serbia, inserita nel Girone E di qualificazione agli ottavi, debutterà il 17 giugno a Samara contro il Costarica, seguiranno le sfide contro Svizzera (a Kaliningrad) e Brasile (a Mosca). Secondo il quotidiano Politika, poliziotti serbi saranno impegnati accanto ai colleghi russi per garantire la sicurezza al mondiale che si concluderà il 15 luglio.