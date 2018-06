Glik, credo avere via libera dei medici

MOSCA, 11 GIU - Kamil Glik, difensore della Polonia, ritiene che i medici che lo hanno visitato a Nizza gli abbiano dato il via libera per partecipare al Mondiale, anche se la decisione finale spetta al medico della nazionale. Glik, una delle colonne portanti della Polonia, si è infortunato alla spalla sinistra lunedì scorso durante un allenamento e la prima diagnosi lo dava fuori dalla rassegna iridata in Russia. Oggi la visita in Francia che ha invece ridato speranza al giocatore. L'ultima parola probabilmente arriverà domani dallo staff medico polacco.