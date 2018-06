Bogarelli "Milan vale più di 1 miliardo"

MILANO, 11 GIU - "Il Milan è un asset importante, credo che valga oltre un miliardo di euro e in molti lo stanno seguendo". Ne è convinto Marco Bogarelli, l'ex manager di Infront, che oggi affianca Mediapro nella partita per i diritti tv della Serie A e, secondo alcuni rumor, starebbe giocando anche al fianco di investitori interessati al club rossonero. "Al momento no. Oggi sono concentrato sui diritti tv - chiarisce Bogarelli - Un po' di tempo fa due soggetti diversi mi hanno contattato per chiedermi una mano sull'acquisizione del Milan: uno poi si è diretto altrove, in Inghilterra, l'altro penso sia sempre interessato".