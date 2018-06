Ancelotti, riparto da un bel Napoli

NAPOLI, 11 GIU - "A Napoli mi aspetto di fare del mio meglio come sempre. Conosco molto bene l'atmosfera e gli appassionati tifosi del Napoli perché ero un avversario quando Maradona giocava a Napoli. E' una squadra che ha fatto davvero bene negli ultimi due anni e voglio ripartire da lì". Lo ha detto il nuovo allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in un'intervista nel corso dell'evento 'The World Cup and Economics 2018', il report di Goldman Sachs relativo ai Mondiali di Russia 2018, parlando della sua nuova avventura sulla panchina azzurra. Ancelotti sarà in Russia come commentatore televisivo prima di arrivare a Napoli per cominciare la sua avventura nel ritiro di Dimaro.