Mpndiali: allarme rientrato per Piquè

ROMA, 12 GIU - Allarme rientrato per Gerard Piquè: il difensore della Spagna e del Barcellona, che ieri si era fermato per un problema ad un ginocchio, è stato visto parlare con il ct Julen Lopetegui questa mattina durante l'allenamento svoltosi a Krasnodar, sede del ritiro mondiale delle 'Furie Rosse'. Piquè è apparso totalmente recuperato, secondo quanto informano i media spagnoli, e dovrebbe regolarmente scendere in campo venerdì sera nell'esordio contro il Portogallo. Si è rivisto in gruppo Dani Carvajal: il terzino del Real Madrid, infortunatosi nella finale di Champions League contro il Liverpool, ha svolto l'allenamento con i compagni. Lo staff medico non intende forzarne il rientro e ha quindi escluso l' impiego del difensore contro i lusitani. Sarà sicuramente pronto per le prossime partite.