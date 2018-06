Snai, Mondiali,sfida aperta Messi-Neymar

ROMA, 12 GIU - È sfida totale tra Leo Messi e Neymar ai Mondiali di Russia. La storica rivalità Argentina-Brasile si ripropone anche in chiave individuale e i due grandi talenti primeggiano nelle scommesse Snai sui singoli. Entrambi sono alla pari come favoriti nella scommessa sul miglior bomber del torneo, su di loro si punta a 10. Il primo possibile rivale è il francese Antoine Griezmann dato a 12, mentre Cristiano Ronaldo insegue a 16. Assieme a lui, sempre a 16, un trio composto da Harry Kane, Timo Werner e Gabriel Jesus, mentre salendo di quota Romelu Lukaku del Belgio è a 18 e precede la coppia uruguaiana Edinson Cavani-Luis Suarez, rispettivamente a 22 e 25. La sfida Messi-Neymar è accesa anche nella scommessa giocata sul miglior giocatore del Mondiale. L'argentino ottenne il riconoscimento nel 2014 e il suo bis è dato a 9 volte la posta su Snai, mentre il trionfo di Neymar scende a 7,50. Offerta a doppia cifra per Cristiano Ronaldo, dato a 15,00 alla pari con Griezmann.