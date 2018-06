MOSCA, 13 GIU - Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ringraziato il leader russo Vladimir Putin per il lavoro svolto in preparazione dei Mondiali. "La ringrazio con tutto il cuore per l'impegno, la passione e per farci sentire tutti parte di un'unica squadra" ha detto Infantino, durante il congresso Fifa in cui si voterà il paese che ospiterà i Mondiali 2026.