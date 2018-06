Mondiali: Infantino,Fifa in piena salute

MOSCA, 13 GIU - La Fifa era sull'orlo del disastro due anni e mezzo fa, ma ora l'organizzazione funziona e continua a crescere in maniera eccellente. Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino durante il 687o congresso Fifa tenutosi a Mosca. Secondo Infantino, il giorno della sua nomina a presidente della federazione la Fifa era stata diagnosticata "clinicamente morta". "Ora - ha detto - è tornata a vivere ed è in piena salute". Tra le riforme che ne hanno permesso la rinascita, Infantino ha menzionato il mandato limitato del presidente (non più di tre mandati, di quattro anni ciascuno). Inoltre, persone "dagli alti principi etici" sono entrati nell'amministrazione, portando a una maggiore trasparenza nelle gestione delle finanze. Secondo le previsioni, gli introiti della Fifa dovrebbero raggiungere i 6,2 miliardi entro la fine del 2018.