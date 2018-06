Mondiali: Ibra, Germania favorita

MOSCA, 14 GIU - "Non sono in conflitto con i giocatori della Svezia, piuttosto con la federazione calcistica svedese. Infatti sono loro che scelgono gli allenatori". Lo ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic, commentando la sua mancata convocazione ai Mondiali durante un'intervista con l'agenzia russa "Chempionat". "Che consigli do alla Svezia? Godetevi il gioco senza stress: tanto io non ci sarò", ha dichiarato Ibra, spiegando che la sua assenza ha alleviato la nazionale svedese da una grande responsabilità. "Sulla Svezia non grava grande responsabilità dato che non ci sono io nella squadra. Quando ci sono io, siamo obbligati a vincere ogni partita: ce l'ho nel sangue, voglio vincere tutto". L'attaccante del Los Angeles Galaxy ha poi elogiato la Germania, definendola la favorita di questi Mondiali: "La Germania gioca sempre bene, hanno una selezione di giocatori straordinari. Sono i fuoriclasse che rendono forte una nazionale".