Gattuso, Milan non è fermo sul mercato

MILANO, 14 GIU - Aspettando novità sul socio da affiancare a Li Yonghong e del verdetto Uefa che potrebbe persino escludere il Milan dall'Europa League, Gennaro Gattuso predica ''tranquillità''. ''Non è sicuramente bello - ammette in esclusiva a Premium Sport - vivere nell'incertezza, ma in questo momento bisogna stare tranquilli e aspettare cosa deciderà la Uefa. Ma non siamo fermi sul mercato, nonostante in questo mese possa sembrare che sia così. Acquisteremo sicuramente un giocatore importante a centrocampo, dobbiamo fare qualcosa in avanti e dobbiamo dare un'alternativa a Suso. Se vogliamo giocare con il 4-3-3 a sinistra abbiamo Calhanoglu e Borini, mentre Suso non ha la coppia''. Gattuso, in Russia con il ds Mirabelli per seguire la gara inaugurale del Mondiale, elogia la compattezza mostrata dal gruppo: ''Penso di avere una squadra coesa e questo è molto importante per noi. Per fortuna non comincia domani il campionato, abbiamo un po' di tempo per prepararci''.