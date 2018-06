Napoli, in arrivo austriaco Lainer

(ANSA) NAPOLI, 14 GIU - Il Napoli e il Salisburgo avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento di Stefan Lainer agli azzurri per 12 milioni di euro. E' quanto asserisce il quotidiano austriaco Salzburger Nachirichten che dà per certo il trasferimento del terzino austriaco a Napoli. Il quotidiano di Salisburgo descrive la prossima partenza di Lainer e di Valon Berisha, indicato sulla via della Sampdoria, per un totale di 20 milioi di euro. Il Salisburgo aveva chiesto 15 milioni per il terzino, che sarà l'alternativa a Hysaj dopo l'addio di Maggio, ma alla fine avrebbe accettato il rilancio del Napoli a 12 milioni "la partenza di Lainer lascia un grande vuoto nella squadra", scrive il quotidiano austriaco che sottolinea anche come Lainer diventa l'austriaco più costoso venduto all'estero.